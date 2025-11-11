Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Folge 15: Lethal Intake
46 Min.Folge vom 11.11.2025Ab 12
Nachdem er ein Fisch-Sandwich gegessen hat, leidet Hector Nolasco unter heftigen Bauchschmerzen und muss sich übergeben. Drei Tage nach Beginn der Symptome kollabiert der junge Mann und stirbt. Was wie eine Lebensmittelvergiftung aussieht, entpuppt sich bald als etwas völlig anderes ... Betsy Trumbell stirbt augenscheinlich an den Folgen eines Autounfalls, den ein betrunkener Fahrer verursacht hat. Bei der Autopsie kommt jedoch heraus, dass der Unfall nicht die Todesursache war.
