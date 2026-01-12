Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Folge 1: Redemption
47 Min.Folge vom 12.01.2026Ab 12
Eine Überdosis Schmerztabletten scheinen die Ursache für den Tod einer 82-jährigen Frau zu sein. Doch auf Dr. Gs Seziertisch stellt sich heraus, dass viel eher ein Herzinfarkt für das Ableben der Dame verantwortlich war. Im Fall einer 35-jährigen Frau muss Dr. G sogar mehrere Monate nach der Todesursache suchen.
