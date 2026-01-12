Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Ashes to Ashes

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 10vom 12.01.2026
Ashes to Ashes

Ashes to AshesJetzt kostenlos streamen

Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Folge 10: Ashes to Ashes

46 Min.Folge vom 12.01.2026Ab 12

Im ländlichen Texas findet ein Farmer die verbrannten Überreste dreier Menschen. Die Körper waren in einen Teppich eingewickelt und wurden mit Benzin angezündet. Die Polizei geht von einem Gang-Verbrechen aus, doch die Beamten haben keine Handhabe gegen die möglichen Täter. Kann Dr. G helfen? Und: An der Endhaltestelle findet ein Busfahrer einen toten Fahrgast in der letzten Reihe. Was hat den Mann umgebracht, und wie konnte er völlig unbemerkt sterben?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
SAT.1 GOLD
Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Alle 6 Staffeln und Folgen