Hit and Run

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 2vom 12.01.2026
Folge 2: Hit and Run

47 Min.Folge vom 12.01.2026Ab 12

Ein 41-jähriger Mann wurde offenbar das Opfer eines Autofahrers, der Fahrerflucht beging. Doch Dr. G findet keine Anzeichen dafür, dass der Tote von einem Auto erfasst wurde - dafür aber für seinen Alkoholmissbrauch. Außerdem obduziert die Pathologin einen 35-Jährigen, der einen Gendefekt hatte und auf seiner Geburtstagsparty an einem Gehirntumor starb. Die Familie will nun wissen, ob der Tumor auf den Genfehler zurückzuführen ist.

SAT.1 GOLD
