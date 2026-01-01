Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

The Mystery of the Haunted Crossing

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 4vom 19.01.2026
Joyn Plus
The Mystery of the Haunted Crossing

The Mystery of the Haunted CrossingJetzt ohne Werbung streamen

Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Folge 4: The Mystery of the Haunted Crossing

47 Min.Folge vom 19.01.2026Ab 12

An einer Kreuzung in Texas wird eine stark verweste Leiche gefunden. Die Einheimischen sind schockiert, schließlich gilt die Kreuzung als verflucht! Dr. G hat ihre liebe Not, die Identität des Toten zu ermitteln, denn die sterblichen Überreste sind bis zur Unkenntlichkeit verrottet. Daher wird der Fall zu den Akten gelegt - bis es plötzlich eine neue Spur gibt. Außerdem untersucht Dr. G den mysteriösen Tod des 53-jährigen Willie Clarke.

Alle Staffeln im Überblick

Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
SAT.1 GOLD
Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Alle 6 Staffeln und Folgen