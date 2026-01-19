The Chain of Life and DeathJetzt ohne Werbung streamen
Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Folge 5: The Chain of Life and Death
47 Min.Folge vom 19.01.2026Ab 12
Als Sechsjährige trank Rita Harris versehentlich Lauge - und überlebte. Nun starb sie im Alter von 94 Jahren an einer gebrochenen Hüfte. Hängt ihr plötzlicher Tod vielleicht mit dem Vorfall aus ihrer Kindheit zusammen? Ebenso unerklärlich scheint das Ableben von Ivan Baez: Der junge Mann steht kurz vor seiner Weltreise, als er urplötzlich tot vom Fahrrad fällt. Was hat Ivan umgebracht?
