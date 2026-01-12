Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 7vom 12.01.2026
Folge 7: Dark Waters

47 Min.Folge vom 12.01.2026Ab 12

In einem Abwasserbecken neben einer Schnellstraße bei Orlando wird die Leiche eines Mannes gefunden. Da der Tote durch Hitze und Feuchtigkeit bereits stark verwest ist, hat Dr. G alle Hände voll zu tun, um seine Identität und die Todesursache zu klären. Außerdem muss sie herausfinden, ob der 17 Monate alte Danny von seiner Babysitterin getötet wurde oder durch einen tragischen Unfall ums Leben kam.

SAT.1 GOLD
