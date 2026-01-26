Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Folge 8: A Cry for Help
47 Min.Folge vom 26.01.2026Ab 12
Ein nackter Mann liegt in einer riesigen Blutlache. Ist das wirklich ein natürlicher Tod gewesen? Dr. G. muss außerdem feststellen, warum ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes kurz nach seinem letzten Telefonat verstarb und wie es dazu kam, dass ein Mann beim Familienurlaub mit seinen Geschwistern urplötzlich verstarb.
Genre:Reality, Medizin, Gesundheit
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Nent Studios UK Ltd.