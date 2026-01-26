Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

A Cry for Help

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 8vom 26.01.2026
Folge 8: A Cry for Help

47 Min.Folge vom 26.01.2026Ab 12

Ein nackter Mann liegt in einer riesigen Blutlache. Ist das wirklich ein natürlicher Tod gewesen? Dr. G. muss außerdem feststellen, warum ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes kurz nach seinem letzten Telefonat verstarb und wie es dazu kam, dass ein Mann beim Familienurlaub mit seinen Geschwistern urplötzlich verstarb.

SAT.1 GOLD
