Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Folge 9: Suspicious Minds
46 Min.Folge vom 02.02.2026Ab 12
Shannon Johnson ist nach einem schweren Unfall querschnittsgelähmt und muss wegen Komplikationen immer wieder ins Krankenhaus. Bei einem dieser Aufenthalte stirbt sie völlig unerwartet. Was zunächst wie ein natürlicher Tod aussieht, wird durch eine gravierende Anschuldigung von Shannons Mutter zu einem Fall für Dr. G. Und: Bei einem fünf Wochen alten Baby werden schwere Kopfverletzungen festgestellt. Sind seine künftigen Adoptiveltern dafür verantwortlich?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin, Gesundheit
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Nent Studios UK Ltd.