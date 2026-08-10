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Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Ein tödliches Geschäft

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 21vom 10.08.2026
Ein tödliches Geschäft

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Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Folge 21: Ein tödliches Geschäft

47 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 12

Dr. G erinnert sich an ihren allerersten Fall als Gerichtsmedizinerin. Damals musste sie Ordnung in das Chaos eines Bestattungsinstituts bringen: Der Bestatter hortete die Leichen, anstatt sie zu beerdigen. Es galt, die stark verwesten Toten zu identifizieren. Außerdem befasst sich Dr. G mit dem mysteriösen Tod eines Vietnam-Veterans. Starb er an den Folgen einer posttraumatischen Belastungsstörung, oder war ein unentdecktes Herzleiden die Todesursache?

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