Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Tödliche Gefahr im Wasser

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 21vom 25.11.2025
Tödliche Gefahr im Wasser

Tödliche Gefahr im WasserJetzt kostenlos streamen

Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Folge 21: Tödliche Gefahr im Wasser

45 Min.Folge vom 25.11.2025Ab 12

Gegen Ende der Sommerferien fühlt sich der 14-jährige Nick Balzano unwohl: Er leidet unter Kopfschmerzen, Fieber und starker Übelkeit. Nach wenigen Tagen hat er einen Anfall und stirbt. Zunächst besteht der Verdacht auf Meningokokken-Meningitis, doch sämtliche Tests fallen negativ aus. Nun muss Dr. G ganz genau hinsehen ... Auch John Sullen stirbt ganz plötzlich an einem heißen Sommertag. Hat seine kürzlich erfolgte Beinamputation etwas damit zu tun?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
SAT.1 GOLD
Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Alle 2 Staffeln und Folgen