Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dr. House

Hilf mir!

sixxStaffel 6Folge 22
Hilf mir!

Hilf mir!Jetzt kostenlos streamen

Dr. House

Folge 22: Hilf mir!

44 Min.Ab 16

Nachdem ein Baukran auf ein Gebäude gestürzt ist, fährt House mit Cuddy und seinem Team zur Unfallstelle. Vor Ort gibt es zahlreiche Tote und Schwerverletzte. Die Ärzte müssen bei der Versorgung Prioritäten setzen. House entdeckt eine junge Frau unter den Trümmern, deren Bein eingeklemmt ist. Sie will auf keinen Fall eine Amputation und fleht House an, ihr zu helfen.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Dr. House
sixx
Dr. House

Dr. House

Alle 8 Staffeln und Folgen