Dr. House
Folge 22: Ärztekummer
43 Min.Ab 16
Darrien McCurdy taucht bei Dreizehn zu Hause auf. Die beiden kennen sich aus dem Knast. Darrien hat eine stark blutende Stichwunde und besteht darauf, dass die Ärztin sie nicht ins Krankenhaus bringt. Doch ihr Zustand verschlechtert sich. House findet indes heraus, dass die experimentellen Medikamente, die er genommen hat, Tumore auslösen. Er findet auch in seinem Bein welche und beschließt kurzerhand, sie selbst in seinem Bad herauszuoperieren.
Genre:Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 2004
