Dr. House
Folge 21: Mit der Wut der Verzweiflung
43 Min.Ab 16
House kann die Entscheidung seines totkranken Freundes Wilson, die Chemotherapie abzubrechen, nicht akzeptieren. Doch in seiner Verzweiflung schießt er weit über das Ziel hinaus und gefährdet dadurch die ihm noch bleibende gemeinsame Zeit mit Wilson. Die Leitung des Krankenhauses möchte Dr. House sogar ins Gefängnis stecken.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dr. House
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Universal Studios Limited
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren