Dr. Pimple Popper
Folge vom 06.01.2019: Gekommen um zu bleiben
44 Min.Folge vom 06.01.2019Ab 12
Mary aus San Antonio, Texas, hat unkontrolliert wuchernde Fettgeschwulst-Tumore, die inzwischen ihre ganze linke Körperhälfte bedecken. Die 56-Jährige war schon bei vielen Ärzten. Ein Chirurg hatte schließlich eine Liposuktion durchgeführt, doch die Geschwulst war nicht nur nachgewachsen, sondern noch größer geworden. Mary ist inzwischen völlig frustriert und hofft auf die Expertise von Dr. Sandra Lee. Die hat zunächst keine Vorstellung, was hinter der riesigen Geschwulst steckt. Sind es Fettzellen, sind Organe betroffen? Da bei Mary weder Zysten noch Tumoren zu ertasten sind, muss Dr. Lee einige Tests machen, um die Ursache einzugrenzen.
Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
