Dr. Pimple Popper
Folge vom 26.05.2019: Flanke, Kopf-Ball, Tor!
45 Min.Folge vom 26.05.2019Ab 12
Seit Josh vor 18 Jahren in einen Autounfall verwickelt war, hat er eine große Wucherung auf dem Kopf. Dort, wo seine Stirn beim Aufprall die Windschutzscheibe traf, begann eine Art Beule zu wachsen, die inzwischen die Größe eines Golfballs hat. Mit dieser Geschwulst fühlt sich der Familienvater zunehmend unwohl, sobald er unter Leuten ist, und hofft sehr, dass Dr. Lee ihm helfen kann, endlich wieder ein normales Leben zu führen. Auch Brittney setzt ihre ganze Hoffnung auf die Spitzen-Dermatologin aus L.A. Die junge Frau hat den ganzen Körper voller eigenartiger Hautwucherungen und will ihren Freund nicht heiraten, bevor sie die Pusteln losgeworden ist.
Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
