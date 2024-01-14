Die aufgekratzte MeerjungfrauJetzt kostenlos streamen
Dr. Pimple Popper
Folge vom 14.01.2024: Die aufgekratzte Meerjungfrau
44 Min.Folge vom 14.01.2024Ab 12
Nachdem sich Transgender Natasha vor sieben Jahren Ohrlöcher stechen ließ, wuchsen an beiden Ohren plötzlich Keloide. Sie ließ sich die Wucherungen entfernen, doch die kamen in doppelter Größe zurück, schmerzen und jucken seitdem wie verrückt. Die 27-Jährige leidet sehr unter den Narbenwulsten, die aussehen wie Blumenkohl. Sie wird ständig angestarrt, meidet deshalb Menschen und bekommt immer wieder Panik-Attacken. Ein weiteres Problem ist das Schlafen, das für sie oft zur Tortur wird. Nach der langwierigen Hormontherapie will Natasha endlich ihr neues Leben genießen und hofft auf die Hilfe von Dr. Lee.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.