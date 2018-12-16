Dr. Pimple Popper
Folge vom 16.12.2018: Die Pickel-Praxis
44 Min.Folge vom 16.12.2018Ab 12
Angelina aus Sacramento ist heute die erste Patientin in Dr. Lees Praxis. Die 30-Jährige hat schon lange eine große Fettgeschwulst unterhalb der Brust, die ständig weiterwächst. Da sie erfolglos von einem Arzt zum nächsten geschickt wurde, setzt die frustrierte Frau ihre letzte Hoffnung in die Dermatologin. Delano aus Houston hat es besonders schwer getroffen: Mit 19 bekam er einen Knoten auf dem Schulterblatt, der immer größer wurde. Ein Arzt versuchte, die Geschwulst abzusaugen, doch der Eingriff misslang. Die Wucherung wurde riesig, kostete Delano seinen Job, so dass er obdachlos wurde. Kann Dr. Lee ihren Patienten helfen und ihr Leben wieder lebenswert machen?
