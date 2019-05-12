Dr. Pimple Popper
Folge vom 12.05.2019: Wie gewonnen, so zerronnen
44 Min.Folge vom 12.05.2019Ab 12
Lisa aus Litchfield, New Hampshire, hat ein massives Problem: Der 43-Jährigen wächst ein Horn am Hinterkopf. Was Optik und Konsistenz betrifft, ähnelt es einem Rhinozeros-Horn, und Lisa hat keine Ahnung, was es ist. Noch kann sie es unter einem großen Haarknoten verstecken, doch wenn sie ausversehen dran stößt, schmerzt es sehr. Lisa fühlt sich inzwischen abstoßend und unternimmt kaum noch etwas. Ihr langjähriger Verlobter möchte sie endlich heiraten, doch Lisa will an ihrem Hochzeitstag schön sein. Deshalb muss sie die Wucherung, die seit einem Jahr immer größer wird, entfernen lassen, befürchtet aber, dass es Krebs sein könnte, der in ihrer Familie verbreitet ist.
