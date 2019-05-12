Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dr. Pimple Popper

Wie gewonnen, so zerronnen

TLC
Folge vom 12.05.2019
Wie gewonnen, so zerronnen

Wie gewonnen, so zerronnenJetzt kostenlos streamen

Dr. Pimple Popper

Folge vom 12.05.2019: Wie gewonnen, so zerronnen

44 Min.
Folge vom 12.05.2019
Ab 12

Lisa aus Litchfield, New Hampshire, hat ein massives Problem: Der 43-Jährigen wächst ein Horn am Hinterkopf. Was Optik und Konsistenz betrifft, ähnelt es einem Rhinozeros-Horn, und Lisa hat keine Ahnung, was es ist. Noch kann sie es unter einem großen Haarknoten verstecken, doch wenn sie ausversehen dran stößt, schmerzt es sehr. Lisa fühlt sich inzwischen abstoßend und unternimmt kaum noch etwas. Ihr langjähriger Verlobter möchte sie endlich heiraten, doch Lisa will an ihrem Hochzeitstag schön sein. Deshalb muss sie die Wucherung, die seit einem Jahr immer größer wird, entfernen lassen, befürchtet aber, dass es Krebs sein könnte, der in ihrer Familie verbreitet ist.

