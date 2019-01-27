Dr. Pimple Popper
Folge vom 27.01.2019: 007: Pickelfinger
44 Min.Folge vom 27.01.2019Ab 12
Taylor aus St. Louis, Missouri, ist mit einer seltsamen Wulst am Gesäß zur Welt gekommen, die im Lauf der Zeit immer größer wurde. Inzwischen hat sie die Dimension einer Faust erreicht und ist für die 22-Jährige eine enorme Belastung. Mit 18 war sie bei einem Allgemeinmediziner, der die Wucherung als Lipom identifizierte und es operativ entfernte. Doch nach kurzer Zeit wuchs es wieder nach und ist größer als vorher. Taylor möchte endlich einmal figurbetonte Kleidung tragen können und hofft, dass Dr. Sandra Lee ihr helfen kann. Doch die Expertin ist nicht sicher, ob sie wirklich ein Lipom vor sich hat. Bevor sie Taylor behandelt, braucht Dr. Lee ein neues MRT.
Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.