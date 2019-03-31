Dr. Pimple Popper
Folge vom 31.03.2019: Das letzte Einhorn
45 Min.Folge vom 31.03.2019Ab 12
Louis ist ehemaliger Soldat und Vietnamveteran. Doch als er von einem Einsatz aus Kuwait in die Vereinigten Staaten zurückkehrt, wird seine Haut am ganzen Körper extrem trocken und schuppig, so dass sie den Hornschuppen von Reptilien ähnelt. Dazu kommt, dass die Epidermis schmerzt und leicht einreißt. Bisher konnte Louis von keinem Arzt geholfen werden, Dr. Sandra Lee ist seine letzte Hoffnung. Und auch wenn die versierte Dermatologin, ihn nicht heilen kann, wäre der Ex-Soldat schon mit einer Diagnose zufrieden. Außerdem: eine Schauspielerin mit einer Einhorn-ähnlichen Beule am Kopf und zwei Jungs mit identischen Hautwucherungen auf dem Rücken.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.