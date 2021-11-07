Dr. Pimple Popper
Folge vom 07.11.2021: Der Streuselkuchen
45 Min.Folge vom 07.11.2021Ab 12
Brittany aus Chipley, Florida, leidet seit ihrer Geburt unter Neurofibromatose Typ 1 und hat jeden Tag starke Schmerzen. Ihr ganzer Körper ist mit entzündeten Zysten übersät, auch das Gesicht ist betroffen. Die 30-Jährige fühlt sich entstellt, traut sich kaum noch in die Öffentlichkeit, weil die Leute sie verspotten und befürchtet, dass sich ihre Kinder immer mehr für sie schämen. Da Brittany wegen ihres Aussehens keine Arbeit findet, wohnt sie mit den Kids bei ihren Eltern, doch sie will dieses unwürdige Leben endlich ändern: Wird Expertin Dr. Lee helfen können?
Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
