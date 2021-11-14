Dr. Pimple Popper
Folge vom 14.11.2021: Das Dritte Auge
44 Min.Folge vom 14.11.2021Ab 12
Jaclyn aus North Carolina hat seit Jahren eine birnenförmige Wulst am Hinterkopf. Am Anfang hatte sie die Größe eines 25-Cent-Stücks, inzwischen ist die Beule handtellergroß und verursacht extreme Schmerzen. Die ehemals temperamentvolle und extrovertierte 33-Jährige hat inzwischen Depressionen und verlässt das Haus nie ohne großen Hut. Ihr Freund David unterstützt Jaclyn, wo er nur kann, doch trotzdem hat sie Angst, die Kontrolle über ihren Körper zu verlieren. Kein Arzt konnte Jaclyn bislang helfen, doch nun hat sie einen Termin bei Dr. Lee, in die sie ihre letzte Hoffnung setzt.
Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.