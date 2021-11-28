Dr. Pimple Popper
Folge vom 28.11.2021: Hirnschmalz
44 Min.Folge vom 28.11.2021Ab 12
Lattyse aus Idaho hat eine Pingpongball-große Beule über der Augenbraue. Außen ist die Wucherung weich, darunter hart und drückt so stark auf den Kopf, dass Lattyse ständig Schmerzen und Migräneanfälle hat. Bei ihrer Geburt war die Zyste nur so groß wie ein 10-Cent-Stück und unauffällig, doch nun raubt sie der 29-Jährigen jegliches Selbstbewusstsein. – Und das, obwohl Lattyse fast 60 Pfund abgenommen hat, seit sie sich vor einem Jahr bei der Weight-Loss-Challenge anmeldete. Ihr Mann Cody begleitet sie nun zum Termin bei Dr. Lee, doch die Dermatologin hat schlechte Nachrichten.
