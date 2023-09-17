Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dr. Pimple Popper

Die Spitze des Neurofibroms

TLCFolge vom 17.09.2023
Die Spitze des Neurofibroms

Die Spitze des NeurofibromsJetzt kostenlos streamen

Dr. Pimple Popper

Folge vom 17.09.2023: Die Spitze des Neurofibroms

44 Min.Folge vom 17.09.2023Ab 12

Mike aus Kalifornien hat eine Riesenquaddel am Hinterkopf, die immer größer wird. Vor zwölf Jahren war es nur ein kleiner Pickel, doch der explodierte förmlich. Um die Wucherung zu verdecken, trägt der junge Mann immer Mützen. Doch bald heiratet er und will das hässliche Ding loswerden. Außerdem ist seine Verlobte Tania besorgt, dass die Quaddel bösartig sein könnte, denn Mike war deswegen noch nie beim Arzt. Dr. Lee diagnostiziert ein Lipom, das an sich problemlos zu entfernen wäre, doch die Lage nahe der Schädeldecke ist schwierig. Sie muss die Stelle gut betäuben, um größere Blutungen zu vermeiden.

Alle verfügbaren Folgen