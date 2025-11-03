Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 1vom 03.11.2025
Ein neues Leben

Folge 1: Ein neues Leben

46 Min.Folge vom 03.11.2025Ab 12

Dr. Quinn und Sully haben ihre Hochzeitsreise in vollen Zügen genossen. Als sie jedoch nach Colorado Springs zurückkehren, kommt ihnen das Städtchen sehr verändert vor. Ein Grund dafür ist der Neuankömmling Preston A. Lodge III aus Boston: Er will die erste Bank im Ort eröffnen und sieht jeden Bürger als einen möglichen Kunden an ...

SAT.1 GOLD

