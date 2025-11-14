Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 10vom 14.11.2025
Die Macht der Natur

Die Macht der NaturJetzt kostenlos streamen

Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

Folge 10: Die Macht der Natur

45 Min.Folge vom 14.11.2025

Dr. Quinn und Sully haben einen Herzenswunsch: Sie möchten unbedingt ein gemeinsames Kind! Doch Mike hat Zweifel, denn sie hält sich für zu alt, um noch ein Baby zu bekommen. Die Einwohner von Colorado Springs überlegen unterdessen, ob sie Thanksgiving dieses Jahr gemeinsam mit den Indianern im Reservat feiern sollen. Schließlich kommen die Bürger zu einem Entschluss - und Dr. Quinn erlebt eine Überraschung.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
SAT.1 GOLD

Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

Alle 2 Staffeln und Folgen