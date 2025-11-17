Staffel 4Folge 11vom 17.11.2025
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Folge 11: Ein schwerer Weg
45 Min.Folge vom 17.11.2025Ab 6
Seit Ingrid tot ist, kann Matthew seinem Leben nichts mehr abgewinnen. Daher nimmt er eine Stelle als Sprengstoffexperte an - ein gefährlicher Job, der schon mehrere Männer das Leben gekostet hat. Durch Zufall erfahren Dr. Quinn und Sully davon, als sie Arbeitern in einem Eisenbahncamp helfen. Sie versuchen, Matthew zur Vernunft zu bringen, leider ohne Erfolg. Dann verursacht Matthew ein Unglück, und seine Lebenskrise wird noch schlimmer.
Genre:Drama, Western, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© CBS International Television