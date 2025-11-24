Staffel 4Folge 16vom 24.11.2025
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Folge 16: Der Traum vom großen Geld
45 Min.Folge vom 24.11.2025
Das Angebot ist verlockend: Randolph, ein alter Freund von Preston, kommt nach Colorado Springs und verspricht das große Geld. Er verkauft Anteilsscheine an eine Firma, die den ersten Kühlschrank produzieren will. Nach anfänglicher Skepsis kaufen alle Bewohner Aktien bei Randolph. Doch schon bald müssen sie feststellen, dass der inzwischen spurlos verschwundene Geschäftsmann sie übers Ohr gehauen hat. Kann Dr. Quinn ihre Mitbürger vor dem Ruin bewahren?
Genre:Drama, Western, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© CBS International Television