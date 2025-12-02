Staffel 4Folge 22vom 02.12.2025
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Folge 22: Freundinnen
45 Min.Folge vom 02.12.2025
Dr. Mike bekommt Besuch von ihrer alten College-Freundin Miriam Tilson. Das Treffen läuft nicht sehr harmonisch ab, denn Miriam blickt auf Dr. Quinn und ihr vergleichsweise einfaches Leben herab und prahlt mit ihrer tollen Arzt-Stelle in einem kalifornischen Krankenhaus und ihren drei wohlgeratenen Kindern. Doch schon bald stellt sich heraus, dass in Miriams Leben nicht alles Gold ist, was glänzt.
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Genre:Drama, Western, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© CBS International Television