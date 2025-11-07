Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 5vom 07.11.2025
Geistergeschichten

GeistergeschichtenJetzt kostenlos streamen

Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

Folge 5: Geistergeschichten

45 Min.Folge vom 07.11.2025Ab 6

Ein gewisser Abner Foley ist der festen Überzeugung, dass die natürlichen Quellen der Stadt heilende Kräfte haben und seine Leiden lindern können. Dr. Quinn weiß, dass das Wasser keine Wunderkräfte hat, hadert aber damit, Abner Foley aufzuklären - zumal sie auch noch andere Dinge im Kopf hat: Halloween steht an, und Sully weigert sich, den Prinz Charming zu geben.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
SAT.1 GOLD

Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

Alle 2 Staffeln und Folgen