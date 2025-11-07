Staffel 4Folge 5vom 07.11.2025
GeistergeschichtenJetzt kostenlos streamen
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Folge 5: Geistergeschichten
45 Min.Folge vom 07.11.2025Ab 6
Ein gewisser Abner Foley ist der festen Überzeugung, dass die natürlichen Quellen der Stadt heilende Kräfte haben und seine Leiden lindern können. Dr. Quinn weiß, dass das Wasser keine Wunderkräfte hat, hadert aber damit, Abner Foley aufzuklären - zumal sie auch noch andere Dinge im Kopf hat: Halloween steht an, und Sully weigert sich, den Prinz Charming zu geben.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Western, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© CBS International Television