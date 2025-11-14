Staffel 4Folge 10vom 14.11.2025
Die Macht der NaturJetzt kostenlos streamen
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Folge 10: Die Macht der Natur
45 Min.Folge vom 14.11.2025
Dr. Quinn und Sully haben einen Herzenswunsch: Sie möchten unbedingt ein gemeinsames Kind! Doch Mike hat Zweifel, denn sie hält sich für zu alt, um noch ein Baby zu bekommen. Die Einwohner von Colorado Springs überlegen unterdessen, ob sie Thanksgiving dieses Jahr gemeinsam mit den Indianern im Reservat feiern sollen. Schließlich kommen die Bürger zu einem Entschluss - und Dr. Quinn erlebt eine Überraschung.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Western, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© CBS International Television