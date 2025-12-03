Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 23vom 03.12.2025
Die Frau des Jahres

46 Min.Folge vom 03.12.2025

Große Ehre für Dr. Quinn: Eine Frauenrechtsorganisation aus Denver hat sie für die Auszeichnung "Frau des Jahres" vorgeschlagen. Dr. Quinn sieht die Nominierung mit gemischten Gefühlen, doch die Einwohner von Colorado Springs lassen keine Gelegenheit aus, dem Komitee von ihren außerordentlichen Leistungen zu berichten. Das lässt auch Dr. Mike nicht kalt. Hank muss unterdessen zusehen, dass er seinen wahren Broterwerb verschleiert - seine Mutter Ilse kommt zu Besuch!

