Staffel 4Folge 25vom 05.12.2025
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Folge 25: Angstgefühle
45 Min.Folge vom 05.12.2025
Die Malerin Isabelle Maynard kommt nach Colorado Springs. Zunächst begegnen ihr die Bewohner offen und freundlich, doch als sie hinter Isabelles Geheimnis kommen, wenden sie sich von ihr ab: Die junge Frau ist an Lepra erkrankt und verhüllt sich deswegen sogar im Sommer von Kopf bis Fuß. Dr. Quinn befindet sich nun in einer Zwickmühle. Sie möchte Isabelle gerne behandeln, doch damit riskiert sie das Leben ihres ungeborenen Kindes.
Genre:Drama, Western, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© CBS International Television