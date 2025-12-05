Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 25vom 05.12.2025
Angstgefühle

AngstgefühleJetzt kostenlos streamen

Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

Folge 25: Angstgefühle

45 Min.Folge vom 05.12.2025

Die Malerin Isabelle Maynard kommt nach Colorado Springs. Zunächst begegnen ihr die Bewohner offen und freundlich, doch als sie hinter Isabelles Geheimnis kommen, wenden sie sich von ihr ab: Die junge Frau ist an Lepra erkrankt und verhüllt sich deswegen sogar im Sommer von Kopf bis Fuß. Dr. Quinn befindet sich nun in einer Zwickmühle. Sie möchte Isabelle gerne behandeln, doch damit riskiert sie das Leben ihres ungeborenen Kindes.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
SAT.1 GOLD

Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

Alle 1 Staffeln und Folgen