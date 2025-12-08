Staffel 4Folge 26vom 08.12.2025
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Folge 26: Vor Gericht
45 Min.Folge vom 08.12.2025
Ein junger Soldat wurde bei einer bewaffneten Auseinandersetzung zwischen Armee und Indianern angeschossen und ringt mit dem Tod. Um den wahren Täter zu schützen, behauptet Cloud Dancing, dass er den Soldaten verletzt habe. Dorothy will die Geschichte wahrheitsgemäß in ihrer Zeitung berichten, doch ihr stiller Teilhaber versucht mit allen Mitteln, das zu verhindern.
