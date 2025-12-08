Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 26vom 08.12.2025
Vor Gericht

Folge 26: Vor Gericht

45 Min.Folge vom 08.12.2025

Ein junger Soldat wurde bei einer bewaffneten Auseinandersetzung zwischen Armee und Indianern angeschossen und ringt mit dem Tod. Um den wahren Täter zu schützen, behauptet Cloud Dancing, dass er den Soldaten verletzt habe. Dorothy will die Geschichte wahrheitsgemäß in ihrer Zeitung berichten, doch ihr stiller Teilhaber versucht mit allen Mitteln, das zu verhindern.

SAT.1 GOLD

