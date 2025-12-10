Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 28vom 10.12.2025
Ein Kind wird geboren (2)

Ein Kind wird geboren (2)Jetzt kostenlos streamen

Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

Folge 28: Ein Kind wird geboren (2)

44 Min.Folge vom 10.12.2025Ab 12

Die kurz vor der Entbindung stehende Dr. Quinn wurde von Cloud Dancing zum verletzten Sully in die Wildnis geführt. Es gelingt ihr, ihren Mann zu verarzten. Doch die Armee war den beiden Flüchtigen auf den Fersen und stellt nun den Indianerhäuptling. Während Cloud Dancing wieder in Gefangenschaft kommt, müssen Dr. Mike und Sully allein durch die Wildnis zurück nach Hause. Doch dann setzen die Wehen ein ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
SAT.1 GOLD

Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

Alle 2 Staffeln und Folgen