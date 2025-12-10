Staffel 4Folge 28vom 10.12.2025
Ein Kind wird geboren (2)Jetzt kostenlos streamen
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Folge 28: Ein Kind wird geboren (2)
44 Min.Folge vom 10.12.2025Ab 12
Die kurz vor der Entbindung stehende Dr. Quinn wurde von Cloud Dancing zum verletzten Sully in die Wildnis geführt. Es gelingt ihr, ihren Mann zu verarzten. Doch die Armee war den beiden Flüchtigen auf den Fersen und stellt nun den Indianerhäuptling. Während Cloud Dancing wieder in Gefangenschaft kommt, müssen Dr. Mike und Sully allein durch die Wildnis zurück nach Hause. Doch dann setzen die Wehen ein ...
Genre:Drama, Western, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television