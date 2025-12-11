Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 1vom 11.12.2025
Rückkehr

RückkehrJetzt kostenlos streamen

Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

Folge 1: Rückkehr

46 Min.Folge vom 11.12.2025Ab 12

Auch nach der Geburt ihres Babys geht es für Dr. Quinn turbulent weiter: Dr. Cook, der sie während ihres Mutterschaftsurlaubs vertreten hat, ist nicht bereit, das Feld zu räumen und die Praxis wieder an Dr. Mike zu übergeben. Und Sully und Cloud Dancing sind in die Hände einer Räuberbande gefallen, die den Zug überfallen hat, mit dem die beiden nach der Freilassung des Häuptlings durch die Armee nach Hause fahren wollten.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
SAT.1 GOLD

Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

Alle 2 Staffeln und Folgen