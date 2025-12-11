Staffel 5Folge 1vom 11.12.2025
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Folge 1: Rückkehr
46 Min.Folge vom 11.12.2025Ab 12
Auch nach der Geburt ihres Babys geht es für Dr. Quinn turbulent weiter: Dr. Cook, der sie während ihres Mutterschaftsurlaubs vertreten hat, ist nicht bereit, das Feld zu räumen und die Praxis wieder an Dr. Mike zu übergeben. Und Sully und Cloud Dancing sind in die Hände einer Räuberbande gefallen, die den Zug überfallen hat, mit dem die beiden nach der Freilassung des Häuptlings durch die Armee nach Hause fahren wollten.
Genre:Drama, Western, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television