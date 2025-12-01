Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 10vom 30.12.2025
Der Sturm

Der SturmJetzt kostenlos streamen

Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

Folge 10: Der Sturm

45 Min.Folge vom 30.12.2025

Dr. Quinn ist mitten in den Vorbereitungen für das Erntedankfest, als sie eine unangenehme Nachricht erhält: Ihre ehemalige Vertretung Dr. Andrew Cook möchte seine eigene Klinik eröffnen. Zudem stellt sich heraus, dass Colleen und Matthew beim Festessen vermutlich nicht dabei sein werden.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
SAT.1 GOLD

Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

Alle 2 Staffeln und Folgen