Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

Staffel 5Folge 11
Gleiches Recht für alle

Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

Folge 11: Gleiches Recht für alle

Folge vom 02.01.2026

Jake muss sein Versprechen, das er Robert E. im Wahlkampf gegeben hat, endlich einlösen: Robert E. wird das erste Mitglied im Stadtrat, welches sich um die Belange der schwarzen Bevölkerung kümmert. Doch dann wird klar, dass Anthony weiterführenden Unterricht auf einer Schule für weiße Kinder braucht ...

Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

