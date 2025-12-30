Staffel 5Folge 12vom 05.01.2026
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Folge 12: Ein tödlicher Erreger
45 Min.Folge vom 05.01.2026
Während sich zwischen Colleen und Dr. Andrew Cook eine zärtliche Romanze entwickelt, weiß Dr. Quinn weder ein noch aus: In ihrer Klinik hat sich eine tödliche Infektionskrankheit festgesetzt. Infolgedessen trauen sich die Einwohner von Colorado Springs nicht mehr zu Dr. Quinn. Sie trifft eine wagemutige Entscheidung ...
Genre:Drama, Western, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© CBS International Television