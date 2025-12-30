Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 12vom 05.01.2026
Ein tödlicher Erreger

Ein tödlicher ErregerJetzt kostenlos streamen

Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

Folge 12: Ein tödlicher Erreger

45 Min.Folge vom 05.01.2026

Während sich zwischen Colleen und Dr. Andrew Cook eine zärtliche Romanze entwickelt, weiß Dr. Quinn weder ein noch aus: In ihrer Klinik hat sich eine tödliche Infektionskrankheit festgesetzt. Infolgedessen trauen sich die Einwohner von Colorado Springs nicht mehr zu Dr. Quinn. Sie trifft eine wagemutige Entscheidung ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
SAT.1 GOLD

Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

Alle 2 Staffeln und Folgen