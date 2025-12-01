Staffel 5Folge 2vom 12.12.2025
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Folge 2: Colleens Abschied
45 Min.Folge vom 12.12.2025
Dr. Quinn ist zerrissen: Einerseits will sie weiterhin als Ärztin arbeiten, doch da sind auch noch Baby Katie und Sully, der sich zunehmend vernachlässigt fühlt. Daher erwägt Dr. Mike ernsthaft, ihre Praxis an Dr. Cook zu übergeben - sie scheint dem Spagat zwischen Berufsleben, Mutter und Ehefrau nicht gewachsen zu sein.
Genre:Drama, Western, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© CBS International Television