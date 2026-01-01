Staffel 5Folge 20vom 14.01.2026
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Folge 20: Die Geiselnahme
45 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 12
Dr. Quinn, Brian und Katie geraten in die Fänge der skrupellosen Bankräuber Brent und Houston Currier. Die Männer drangen in Dr. Quinns Haus ein und nahmen alle Anwesenden als Geiseln. Als Sully ahnungslos in die gefährliche Situation hineinplatzt, wird er angeschossen. Er macht sich auf den Weg in die Stadt, um eine Rettungsaktion zu planen. Doch auch die Geiseln selbst planen ihre Flucht.
Genre:Drama, Western, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television