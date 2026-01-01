Staffel 5Folge 22vom 16.01.2026
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Folge 22: Melancholie
45 Min.Folge vom 16.01.2026Ab 6
Horace fällt in ein tiefes Loch, als Myra ihm die Scheidungspapiere vorlegt. Er geht sogar so weit, einen Suizidversuch zu begehen. Dr. Quinn will sich nicht länger ansehen, wie die Depression Horace auffrisst und versucht, zwischen ihm und Myra zu vermitteln. Doch ihre Intervention verschlimmert die Situation sogar noch.
Genre:Drama, Western, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© CBS International Television