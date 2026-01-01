Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 22vom 16.01.2026
Melancholie

Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

Folge 22: Melancholie

45 Min.Folge vom 16.01.2026Ab 6

Horace fällt in ein tiefes Loch, als Myra ihm die Scheidungspapiere vorlegt. Er geht sogar so weit, einen Suizidversuch zu begehen. Dr. Quinn will sich nicht länger ansehen, wie die Depression Horace auffrisst und versucht, zwischen ihm und Myra zu vermitteln. Doch ihre Intervention verschlimmert die Situation sogar noch.

