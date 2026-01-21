Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 25vom 21.01.2026
Stunden der Wahrheit (1)

Folge 25: Stunden der Wahrheit (1)

44 Min.Folge vom 21.01.2026Ab 12

Als Cloud Dancing von einem Soldaten übel zugerichtet und anschließend verhaftet wird, reicht es Sully: Er will mit härteren Bandagen gegen die Unterdrückung der Indianer kämpfen. Selbst Dr. Quinn sieht das nun ein. Allerdings hat Sullys Engagement schlimme Folgen, denn sein Versuch, Cloud Dancing zu befreien, hat ein Massaker der Armee an den Cheyenne zur Folge. Alle geben Sully die Schuld - und er taucht erst einmal unter.

SAT.1 GOLD

