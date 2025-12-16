Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 4vom 16.12.2025
Eine berühmte Sängerin

Folge 4: Eine berühmte Sängerin

45 Min.Folge vom 16.12.2025

Colleen kommt zusammen mit der berühmten Sängerin Gilda St. Clair auf Heimatbesuch nach Colorado Springs. Die junge Frau und die Künstlerin lernten sich durch einen medizinischen Notfall kennen. Dr. Quinn merkt schnell, dass Colleen fasziniert ist von Gildas glamourösem Leben und gerne ein Teil davon wäre. Das sorgt für Zündstoff. Doch dann bricht Gilda zusammen und muss dringend operiert werden - sonst droht sie, ihre Stimme zu verlieren.

