Staffel 6Folge 1vom 23.01.2026
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Folge 1: Voller Hoffnung
45 Min.Folge vom 23.01.2026Ab 12
Der Aufstand im Reservat hat das Leben aller Beteiligten gehörig durcheinandergebracht: Während die Indianer auf der Suche nach einem neuen Siedlungsgebiet ziellos durchs Land ziehen, weiß Dr. Quinn nicht, was aus Sully geworden ist. Nach seinem Sturz von der Klippe fehlt jede Spur von ihm, doch die Ärztin gibt die Hoffnung nicht auf und hält täglich zusammen mit Daniel Ausschau nach ihrem Mann.
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Genre:Drama, Western, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe: 12
12
Copyrights:© CBS International Television