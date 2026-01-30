Staffel 6Folge 10vom 05.02.2026
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Folge 10: Recht und Gerechtigkeit
44 Min.Folge vom 05.02.2026Ab 6
Hank hat Horace die Nase gebrochen. Daher rät Matthew Horace, Schmerzensgeld von Hank einzuklagen. Dr. Quinn wird als Richterin in dem Fall ausgewählt. Als die übrigen Bewohner von Colorado Springs von der Geschichte hören, bricht eine regelrechte Klagewelle los. Dr. Quinn weiß bald nicht mehr, wer aus welchem Grund gegen wen geklagt hat ...
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Genre:Drama, Western, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© CBS International Television