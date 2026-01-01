Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 4vom 28.01.2026
Licht und Schatten

Folge 4: Licht und Schatten

45 Min.Folge vom 28.01.2026Ab 6

Dr. Quinn und Dorothy wollen zur Feier des Gründungstages von Colorado Springs ein Fest auf die Beine stellen. Mitten in den Vorbereitungen erhält Mike jedoch eine schreckliche Nachricht: Sullys Gnadengesuch wurde abgelehnt. Als sie auch noch erfährt, dass sie wieder schwanger ist und das Baby schließlich verliert, bricht sie vollends zusammen. Nicht einmal Dorothy und Grace finden noch einen Zugang zu ihr.

