Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

Staffel 6Folge 6vom 30.01.2026
Schicksalsschläge

Folge 6: Schicksalsschläge

46 Min.Folge vom 30.01.2026Ab 6

Anthony hat erneut einen Anfall. Daraufhin untersucht ihn Dr. Quinn besonders gründlich und stellt fest, dass seine Nieren einen schweren Schaden erlitten haben. Da sich sein Gesundheitszustand rapide verschlechtert, ist allen bald klar, dass Anthony nicht mehr lange leben wird. Grace versucht verzweifelt, die schreckliche Wahrheit zu verdrängen, doch ihr Adoptivsohn besteht darauf, den Tatsachen ins Auge zu sehen.

