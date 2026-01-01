Staffel 6Folge 6vom 30.01.2026
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Folge 6: Schicksalsschläge
46 Min.Folge vom 30.01.2026Ab 6
Anthony hat erneut einen Anfall. Daraufhin untersucht ihn Dr. Quinn besonders gründlich und stellt fest, dass seine Nieren einen schweren Schaden erlitten haben. Da sich sein Gesundheitszustand rapide verschlechtert, ist allen bald klar, dass Anthony nicht mehr lange leben wird. Grace versucht verzweifelt, die schreckliche Wahrheit zu verdrängen, doch ihr Adoptivsohn besteht darauf, den Tatsachen ins Auge zu sehen.
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Genre:Drama, Western, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© CBS International Television