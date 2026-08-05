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Dr. Stone

New World Map

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 1vom 05.08.2026
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Folge 1: New World Map

24 Min.Folge vom 05.08.2026Ab 12

Um seinem ehemaligen Kontrahenten Tsukasa das Leben zu retten, will Senku zur Quelle des Lichts reisen, die sich auf der anderen Seite der Erde befindet. Um den sagenumwobenen Ort zu erreichen, plant der Wissenschaftler, ein Schiff zu bauen. Doch zuerst einmal muss sich sein Dorf darum kümmern, haltbare Nahrung für die Überfahrt herzustellen.

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